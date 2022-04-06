Из Рубежного уже вывезли 70 жителей, а Попасная – под огнем российских градов

Удалось спасти еще 70 жителей Рубежного, что на Луганщине. Скоро люди отправятся в безопасные места. Эвакуация из Попасной может не произойти.

Некоторые из людей добрались до мест собрания, даже удалось вырваться из центра, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Некоторых доставили патрульные из бомбоубежищ. Жители уже направляются к железнодорожным вокзалам.

Жители Рубежного / Фото с телеграма Сергея Гайдая

Попасную обстреливают

В Попасной россияне открывают огонь из градов, минометов, ствольной артиллерии. Гайдай добавил, что вспыхнуло значительное количество частных домов.

Потому эвакуация из Попасной сейчас под опасностью.

Гуманитарка в Луганской области / Фото с телеграма Сергея Гайдая

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