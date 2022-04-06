Деякі з людей дісталися до місць зборів самостійно, навіть вдалося вирватися з центру, розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Із Луганщини і Донеччини на 6 квітня заплановано чотири безкоштовні евакуаційні потяги

Деяких доставили патрульні з бомбосховищ. Жителі вже прямують до залізничних вокзалів.



Жителі Рубіжного / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Попасну обстрілюють

В Попасній росіяни відкривають вогонь із градів, мінометів, ствольної артилерії. Гайдай додав, що спалахнула значна кількість приватних будинків.

Тому евакуація з Попасної сьогодні під загрозою.



Гуманітарка на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Варто подивитись – Сергій Гайдай про обстріл цистерни з азотом і як захиститися від отруєння: