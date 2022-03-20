Из села Бобрик удалось эвакуировать 1600 человек, – Тимошенко

Украина всеми возможными силами пытается эвакуировать своих граждан из зон боевых действий. Следовательно, из села Бобрик удалось эвакуировать 1600 человек.

Спасенные люди прибыли в город Бровары Киевской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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20 автобусов и 250 автомобилей из села Бобрик прибыли в Бровары. Эвакуировано 1 600 человек,

– заявил он.

Также Тимошенко отметил, что среди эвакуированных есть 843 ребенка.

Эвакуированные прибыли в Бровары: смотрите видео

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