Из села Бобрик удалось эвакуировать 1600 человек, – Тимошенко
20 марта 2022 , 19:52Читати новину українською
Источник:Кирил Тимошенко в телеграме
Украина всеми возможными силами пытается эвакуировать своих граждан из зон боевых действий. Следовательно, из села Бобрик удалось эвакуировать 1600 человек.
Спасенные люди прибыли в город Бровары Киевской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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20 автобусов и 250 автомобилей из села Бобрик прибыли в Бровары. Эвакуировано 1 600 человек,
– заявил он.
Также Тимошенко отметил, что среди эвакуированных есть 843 ребенка.
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