Из США возвращаются почти 280 украинцев: детали

Из США в Украину вылетели почти 280 украинских граждан. Они раньше этого не могли сделать из-за закрытия границ в рамках борьбы с коронавирусом.

Подробнее о возвращении украинцев

Домой возвращаются 277 украинцев. Они вылетели из Соединенных Штатов 26 мая по местному времени. Об этом сообщает посольство Украины в США.

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Для украинцев организовали специальный коммерческий самолет. Забрал он людей из Нью-Йорка.

Заметим, что это уже 9-й спецрейс, организованный украинской стороной в период карантинных ограничений.

Что этому предшествовало

Предыдущая партия украинцев отправилась из США в середине мая. Тогда домой спецрейсом вернулись 72 украинских гражданина. Все пассажиры, находившиеся на борту, были обеспечены защитными масками.

Всего в период карантина из США в Украину спецсамолетами уже доставили более 1700 человек. Правда, более 1200 человек еще ждут эвакуации.

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К слову, недавно в Украину вернулись 600 украинских моряков с Барбадоса и 38 граждан из Турции.

Заметим, что после введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение, самолетом пользуются лишь те граждане, которых эвакуируют спецрейсами.

Сейчас в Украине действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь исключительно на авто.



Где можно пересечь границу в Украине / Инфографика 24 канала