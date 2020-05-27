Зі США повертаються майже 280 українців: деталі

Зі США до України вилетіли майже 280 українських громадян. Вони раніше цього не могли зробити через закриття кордонів у межах боротьби з коронавірусом.

Детальніше про повернення українців

Додому повертаються 277 українців. Вони вилетіли зі Сполучених Штатів 26 травня за місцевим часом. Про це повідомляє посольство України в США.

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Для українців організували спеціальний комерційний літак. Забрав він людей із Нью-Йорка.

Зауважимо, що це вже 9-ий спецрейс, організований українською стороною в період карантинних обмежень.

Що цьому передувало

Попередня партія українців вирушила зі США усередині травня. Тоді додому спецрейсом повернулися 72 українських громадянина. Усі пасажири, що перебували на борту, були забезпеченими захисними масками.

Загалом у період карантину зі США до України спецлітаками вже доправили понад 1700 людей. Щоправда, понад 1200 осіб ще чекають на евакуацію.

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До слова, нещодавно до України також повернулися 600 українських моряків із Барбадосу та 38 громадян із Туреччини.

Зауважимо, після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення, літаком користуються лише ті громадяни, яких евакуюють спецрейсами.

Наразі в Україні діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні, які можна перетнути виключно на авто.



Де можна перетнути кордон в Україні / Інфографіка 24 каналу