Из стали Метинвеста изготовят новый трезуб на щит монумента "Родина-Мать"

Группа Метинвест Рината Ахметова станет финансовым партнером проекта по реконструкции монумента "Родина-Мать". Компания уже анонсировала, что бесплатно изготовит сталь для украинского трезуба, что заменит советский герб.

Проект разработал украинский институт стальных конструкций имени Виталия Шимановского. Украинский трезубец на щите представляет собой идентичную старому гербу объемную конструкцию.

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Из какого металла изготовят трезубец

Трезубец изготовят из двух типов металла: нержавеющей стали Метинвеста толщиной 1,7 миллиметра и стали зарубежного производства толщиной 1,5 миллиметра. При этом сам монумент "Родина-Мать" сделан из стали "Запорожстали", "Азовстали" и ММК имени Ильича, входящих в Группу Метинвест.

Для создания трезубца Метинвест привлек специалистов по нескольким украинским предприятиям компании. Прокат для обновленного символа выполнили работники совместного предприятия Метинвеста – комбината "Запорожсталь", восстановившего марку стали, из которой был изготовлен монумент. Скульптором проекта стал украинский художник Алексей Пергаменщик.

Метинвест выступает одним из партнеров масштабного проекта по декоммунизации монумента "Родина-Мать". Мы считаем, что один из самых главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать трезубец из высококачественной украинской стали. Это символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент. А он изготовлен из стали "Запорожстали". Мы продолжаем поддерживать украинцев в самые трудные для всех времена – помогать армии, мирным жителям и быть опорой экономики страны.

– отмечает генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Монтаж композиции начнется в июле и продлится до 24 августа этого года.

Проект реконструкции монумента реализует Министерство культуры и информационной политики, что продолжает процесс декоммунизации и дерусификации в стране. Партнерами и финансовыми донорами проекта, кроме Метинвеста, выступают Монобанк, КАН Девелопмент, Новая Почта, ПриватБанк, АТБ, Сбербанк. Средства для реконструкции аккумулирует Агентство устойчивости культуры (ACURE), которое сотрудничает со Штабом спасения наследства для оказания помощи учреждениям и учреждениям культуры во время военной агрессии России в Украине.

Напомним, в приложении "Дія" провели опрос о судьбе герба СССР на щите монумента "Батькивщина-Мать". В нем приняли участие около 800 тысяч украинцев, 85% из которых проголосовали за замену советского герба на трезубец.