В Госпогранслужбе сообщили, что по этому факту обратились в СБУ и полицию. Об инциденте стало известно 8 апреля.
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В Молдову пытались вывезти мощи святых
В пункте пропуска "Табак" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой,
– рассказали пограничники.
По их данным, все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин. Церковные вещи перевозил якобы на праздник в храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Однако пограничники не разрешили перевезти вещи. Пока в Госпогранслужбе не сообщали, что именно за мощи пытался перевезти молдаванин, откуда они и какую ценность имеют. Но пограничники рассказали, что ковчег перевозили небрежно. Из-за этого мощовики выпали из своих мест.
В Молдову пытались перевезти мощи 80 святых / Фото Госпогранслужбы
Монахи УПЦ МП вывезли без разрешения мощи троих святых
- В Чернигове монахи УПЦ московского патриархата вывезли мощи троих святых из Троицкого собора. В настоящее время делом занимается областная военная администрация.
- Предварительно известно, что исчезли мощи Феодосия Черниговского, преподобного Лаврентия и Филарета Гумилевского. Хотя забирать их права не имели. Они ведь являются собственностью Государственного музейного фонда Украины. Именно поэтому их перемещение монахи должны были согласовать с заповедником "Чернигов древний".
- Представители УПЦ МП только попросили "благословение" митрополита Амвросия. Последнего призвали передать мощи обратно в Троицкий собор. Монахи же заявили, что мощи забрали якобы "для молитвы и духовного поклонения".