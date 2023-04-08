У Держприкордонслужбі повідомили, що через цей факт звернулись до СБУ та поліції. Про інцидент стало відомо 8 квітня.

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У Молдову намагались вивезти мощі святих

У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой,

– розповіли прикордонники.

За їхніми даними, всі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин. Церковні речі перевозив нібито на свято у храм Покрови Пресвятої Богородиці.

Проте прикордонники не дозволили перевезти речі. Наразі у Держприкордонслужбі не повідомляли, що саме за мощі намагався перевезти молдованин, звідки вони та яку цінність мають. Та прикордонники розповіли, що ковчег перевозили недбало. Через це мощовики випали зі своїх місць.

У Молдову намагались перевезти мощі 80 святих / Фото Держприкордонслужби

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