У Московському патріархаті проігнорували усі правила. Тепер цим інцидентом займатиметься обласна військова адміністрація.

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У Чернігові священники УПЦ МП вивезли мощі трьох святих

Так, із Троїцького собору зникли мощі трьох чернігівських святителів: Феодосія Чернігівського, преподобного Лаврентія та Філарета Гумілевського. Як виявилось, їх незаконно вивезли священники УПЦ МП.

Так, ченці Московського патріархату проігнорували заповідник "Чернігів стародавній", а лише попросили "благословення" та передати мощі митрополита Амвросія – це нібито "для молитви та духовного поклоніння".

Зазначається, що мощі трьох святих належать Державному музейному фонду України. Їхнє переміщення потрібно погоджувати з заповідником "Чернігів стародавній".

Наразі митрополита Амвросія закликали повернути мощі трьох святих до Троїцького собору. А Чернігівську ОВА попросили сприяти поверненню.

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