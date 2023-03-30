В Московском патриархате проигнорировали все правила. Теперь этим инцидентом будет заниматься областная военная администрация.

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В Чернигове священники УПЦ МП вывезли мощи трех святых

Так, из Троицкого собора исчезли мощи трех черниговских святителей: Феодосия Черниговского, преподобного Лаврентия и Филарета Гумилевского. Как выяснилось, их незаконно вывезли священники УПЦ МП.

Так, монахи Московского патриархата проигнорировали заповедник "Чернигов древний", а лишь попросили "благословение" и передать мощи митрополита Амвросия – это якобы "для молитвы и духовного поклонения".

Отмечается, что мощи трех святых принадлежат Государственному музейному фонду Украины. Их перемещение следует согласовывать с заповедником "Чернигов древний".

Митрополита Амвросия призвали вернуть мощи трех святых в Троицкий собор. А Черниговскую ОВА попросили содействовать возвращению.

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