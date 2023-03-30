Одна из верующих цинично заявила, что все мы "русские". Свои сумасшедшие мысли женщина высказала журналистам.
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Верующие УПЦ МП из Лавры обвинили Украину в войне
На утверждения журналистов, что российские захватчики убивают мирных украинцев, верующая УПЦ МП ответила, что это "бесовские люди". А потом и вообще обвинила Украину в начале войны.
Мы все русские, русичи, славяне… Это бесовские люди… Если мы это заработали, то мы это и получаем,
– сказала женщина.
На вопрос, виновата ли Украина в войне, поклонница УПЦ МП сказала "да".
"Мы виноваты в войне, у каждого свой грех", – пролепетала она.
Кроме этого, один из сторонников УПЦ МП также обвинил украинские власти в войне. Мужчина назвал всех "безбожниками".
Безбожникам, пришедшим к власти, иноверцам, инородцам, управляемым иностранцами, мы не отдадим свою святыню! Будем пока молиться. Святые угодники за нас молятся,
– заявил верующий.
Верующие УПЦ МП об Украине и войне: смотрите видео
Скандал вокруг УПЦ МП и Лавры: что известно
- 30 марта священники УПЦ МП провели богослужение в Лавре, хотя они уже должны были вывезти свои вещи и покинуть монастырь.
- На территорию Киево-Печерской Лавры прибыла комиссия, чтобы начать процесс передачи имущества храму государству. Однако комиссию Минкульта не пустили в Лавру. Там говорят, если им будут препятствовать и дальше, придется обратиться в полицию.
- Скандальный митрополит Паша "Мерседес" Лебедь начал угрожать журналистам избиением палкой. После этого сторонник УПЦ МП подошел к верующим. Он отметил, что у комиссии Минкульта нет "никаких разрешений".
- Недавно Паша "Мерседес" разразился угрозами и проклятиями украинским властям. Также он заявил, что монахи УПЦ МП не покинут территорию Киево-Печерской Лавры, несмотря на прекращение договора аренды.