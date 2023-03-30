Одна з вірянок цинічно заявила, що всі ми "руські". Свої божевільні думки жінка висловила журналістам.

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Віряни УПЦ МП з Лаври звинуватили Україну у війні

На твердження журналістів, що російські загарбники вбивають мирних українців, вірянка УПЦ МП відповіла, що це "бісівські люди". А згодом і взагалі звинуватила Україну у початку війни.

Ми всі руські, русичі, слов’яни… То бісівські люди… Якщо ми це заробили, то ми це і отримуємо,

– сказала жінка.

На питання, чи винна Україна у війні, прихильниця УПЦ МП сказала "так".

"Ми винні у війні, у кожного свій гріх", – пролепетала вона.

Окрім цього, один з прихильників УПЦ МП також звинуватив українську владу у війні. Чоловік назвав усіх "безбожниками".

Безбожникам, які прийшли до влади, іновірцям, інородцям, які керуються іноземцями, ми не віддамо свою святиню! Будемо поки молитися. Святі угодники за нас моляться,

– заявив вірянин.

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