Одна з вірянок цинічно заявила, що всі ми "руські". Свої божевільні думки жінка висловила журналістам.
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Віряни УПЦ МП з Лаври звинуватили Україну у війні
На твердження журналістів, що російські загарбники вбивають мирних українців, вірянка УПЦ МП відповіла, що це "бісівські люди". А згодом і взагалі звинуватила Україну у початку війни.
Ми всі руські, русичі, слов’яни… То бісівські люди… Якщо ми це заробили, то ми це і отримуємо,
– сказала жінка.
На питання, чи винна Україна у війні, прихильниця УПЦ МП сказала "так".
"Ми винні у війні, у кожного свій гріх", – пролепетала вона.
Окрім цього, один з прихильників УПЦ МП також звинуватив українську владу у війні. Чоловік назвав усіх "безбожниками".
Безбожникам, які прийшли до влади, іновірцям, інородцям, які керуються іноземцями, ми не віддамо свою святиню! Будемо поки молитися. Святі угодники за нас моляться,
– заявив вірянин.
Віряни УПЦ МП про Україну та війну: дивіться відео
Скандал навколо УПЦ МП та Лаври: що відомо
- 30 березня священники УПЦ МП провели богослужіння у Лаврі, хоча вони вже мали вивезти свої речі та залишити монастир.
- На територію Києво-Печерської Лаври прибула комісія, щоб розпочати процес передачі майна храму державі. Однак комісію Мінкульту не пустили в Лавру. Там кажуть, якщо їм будуть перешкоджати і надалі, доведеться звернутись в поліцію.
- Скандальний митрополит Паша "Мерседес" Лебідь почав погрожувати журналістам побиттям палкою. Після цього прихильник УПЦ МП підійшов до вірян. Він зазначив, що у комісії Мінкульту немає "ніяких дозволів".
- Нещодавно Паша "Мерседес" вибухнув погрозами та прокльонами українській владі. Також він заявив, що ченці УПЦ МП не залишать територію Києво-Печерської Лаври, попри припинення договору оренди.