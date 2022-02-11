Из Украины выдворили "вора в законе" из санкционного списка СНБО

В Киеве задержали "вора в законе" по прозвищу "Нукри Гальский". Ранее он подвергся санкциям Совета нацбезопасности и обороны.

Детали задержания злоумышленника

34-летний вор попал в Украину нелегально. Полицейские установили его местонахождение и задержали.

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Он находится в перечне субъектов повышенного преступного воздействия, попавших в санкционный список СНБО и к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции,

– рассказали в Министерстве внутренних дел.

Чтобы не допустить распространение преступного влияния "Нукри Гальского", его задержали и доставили в Государственную миграционную службу.

Ночью 10 февраля мужчину депортировали из Украины, а также запретили въезд на 3 года.

Смотрите видео задержания "вора в законе":

Что известно о "Нукре Гальском"

Злоумышленник является гражданином Грузии.

Его "короновали" в "воры в законе" в 2013 году.

В 2018 году "Нукри Гальского" уже выдворяли из Украины с запретом въезда. Однако в 2019 году грузин нелегально вернулся.

В течение двух месяцев злоумышленник пытался взять под контроль деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров в Киеве. Тогда его также задержали силовики и снова депортировали из Украины.



Из Украины уже в третий раз выдворили "Нукри Гальского"

Полный текст публикации МВД Украины по телеграме:

"Вора в законе" из санкционного списка СНБО принудительно выдворили из Украины

Оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний "вор в законе" по прозвищу "Нукри Гальский". Он находится в перечне субъектов повышенного преступного воздействия, попавших в санкционный список СНБО и к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции.

По данным оперативников, "авторитет" попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска. Полицейские установили его местонахождение. В целях недопущения распространения им преступного влияния провели меры по задержанию "вора в законе" и препровождению в Государственную миграционную службу Украины.

Ночью, 10 февраля, гражданина принудительно выдворили за пределы страны с запретом на въезд в Украину на 3 года.