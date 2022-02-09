СНБО соберется в здании Харьковской облгосадминистрации. Заседание начнется в 15.30. Это официальная информация, обнародованная на сайте органа.

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Это официальная информация, обнародованная на сайте органа. Там также уточнили, что брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова намечен ориентировочно на 17:30.

Зеленский заявлял об угрозах для Харькова

В январе Зеленский, общаясь с американскими журналистами, предположил, что Россия хочет оккупировать Харьков. Мол, под предлогом "защиты русскоговорящего населения". Однако попытка захвата крупных городов в Украине станет началом крупномасштабной войны, убежден глава государства. Впоследствии у президента уточнили, что он имел в виду "гипотетический сценарий". Позже сам глава государства подчеркнул, что Харьков никогда не будет оккупирован.

Харьковчане вышли на "Марш единства"

5 февраля в Харькове прошел патриотический "Марш Единства". Тысячи местных жителей вышли на улицы города, чтобы показать, что не отдадут город оккупантам. Активисты принесли с собой украинские флаги, плакаты с надписью "Стоп российской агрессии" и большой баннер "Харьков – это Украина".

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