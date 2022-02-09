РНБО збереться у будівлі Харківської обласної державної адміністрації, що на вулиці Сумській. Засідання розпочнеться о 15:30.

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Це – офіційна інформація, оприлюднена на сайті органу. Там також уточнили, що брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова запланований орієнтовно на 17:30.

Зеленський заявляв про загрози для Харкова

У січні Зеленський, спілкуючись з американськими журналістами, припустив, що Росія хоче окупувати Харків. Мовляв, під приводом "захисту російськомовного населення". Проте спроба захоплення великих міст в Україні стане початком великомасштабної війни, переконаний глава держави. Згодом у президента уточнили, що він мав на увазі "гіпотетичний сценарій". Пізніше сам лава держави наголосив, що Харків ніколи не буде окупований

Харків'яни вийшли на "Марш єдності"

5 лютого у Харкові відбувся патріотичний "Марш Єдності". Тисячі місцевих жителів вийшли на вулиці міста, аби показати, що не віддадуть місто окупантам. Активісти принесли з собою українські прапори, плакати з написом "Стоп російській агресії" та великий банер "Харків – це Україна".

У Харкові відреагували на заяву Зеленського про окупацію: дивіться відео