Ранее в ООН прогнозировали, что из Украины уедут 8,3 миллиона человек. Однако с каждым месяцем за границу отправляется все меньше украинцев.
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Из-за войны из Украины выехали почти 5,5 миллиона человек
Российские оккупанты с первого дня войны беспощадно обстреливали украинские города. Из-за этого многие мирные украинцы погибли или получили ранения. Война заставила людей покидать свои дома и ехать в более безопасные регионы страны или за границу.
За первые 5 недель более 4 миллионов беженцев из Украины пересекли границы с соседними странами. Также многие были вынуждены переехать внутри страны. Они нуждаются в защите и поддержке,
– рассказали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По состоянию на 29 апреля за границу уже выехали почти 5,5 миллионов украинцев, в частности:
- в Польшу — более 3 миллионов человек,
- Румынию – более 817 тысяч,
- Россию – более 656 тысяч,
- Венгрию – почти 520 тысяч,
- Молдову — более 443 тысяч,
- Словакию – почти 372 тысячи,
- Беларусь – более 25 тысяч.
Больше всего украинцев выехало в марте. Со временем количество людей, спасающихся от войны за границей, существенно уменьшилось:
- в феврале за границу выехали почти 653,4 тысяч человек;
- в марте – чуть более 3,38 миллиона;
- в апреле – более 1,43 миллиона.
В то же время с 28 февраля из-за границы вернулись около 1,29 миллиона украинцев.
Как мир помогает украинским беженцам
- Украинцы, выехавшие в Германию в результате войны, вскоре получат лучший уровень соцзащиты и поддержку в поиске работы. Это предусмотрено правительственным законопроектом, который вскоре будет рассмотрен Бундестаг. В частности, с 1 июня они будут получать социальную помощь, получаемую немецкими безработными – 449 евро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).
- В свою очередь, польский Сейм принял поправку к Закону о специальной помощи. Она позволит еще на 60 дней продлить льготные выплаты беженцам из Украины. Размер пособия составляет 40 злотых в день.
- В США 25 апреля запустили программу "Объединяемся для Украины". В ее пределах украинцы получат право на въезд в Соединенные Штаты на срок до 2 лет с правом на представление документов на трудоустройство.
- Кроме того, с начала войны сотни иностранных звезд поддержали Украину и призывали помогать военным и беженцам. Последним некоторые даже предложили собственное жилье для временного проживания. В частности, беженцам из Украины помогают Бенедикт Камбербетч, Оззи Осборн, Шер и другие.
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