Раніше в ООН прогнозували, що з України виїдуть 8,3 мільйона людей. Однак з кожним місяцем за кордон вирушають дедалі менше українців.

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Через війну з України виїхали майже 5,5 мільйона людей

Російські окупанти з першого дня війни нещадно обстрілювали українські міста. Через це багато мирних українців загинули або отримали поранення. Війна змусила людей залишати свої домівки та їхати у безпечніші регіони країни або за кордон.

За перші 5 тижнів понад 4 мільйони біженців з України перетнули кордони з сусідніми країнами. Також багато людей були змушені переїхати всередині країни. Вони потребують захисту та підтримки,

– розповіли в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Станом на 29 квітня за кордон вже виїхали майже 5,5 мільйона українців, зокрема:

до Польщі — понад 3 мільйони людей,

Румунії — понад 817 тисяч,

Росії – понад 656 тисяч,

Угорщини — майже 520 тисяч,

Молдови — понад 443 тисячі,

Словаччини — майже 372 тисячі,

Білорусі — понад 25 тисяч.

Найбільше українців виїхало у березні. З часом кількість людей, які рятуються від війни за кордоном, суттєво зменшилася:

у лютому за кордон виїхали майже 653,4 тисячі людей;

у березні – трохи більше ніж 3,38 мільйона;

у квітні – понад 1,43 мільйона.

Водночас з 28 лютого з-за кордону повернулися майже 1,29 мільйона українців.

Цікаво! За даними Міжнародної організації з міграції ООН, 7,7 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами. Вони залишилися в країні, але покинули свої домівки, переїхавши у безпечніші населені пункти.

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