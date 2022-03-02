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Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
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Утром 1 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что оккупанты почти полностью разрушили Волноваху. Из-за вражеских обстрелов под Мариуполем город остается полностью обесточенным.
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Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
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