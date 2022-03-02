Минулого дня з Волновахи евакуювали близько 30 людей, ще близько сотні змогли виїхати самостійно. Нині, 2 березня, звідти вдалось успішно евакуювати ще 38 цивільних громадян.

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У Волновасі безліч цивільних все ще залишаються у пастці окупантів

Усі 38 евакуйовані мирні жителі перебували в одному укритті, і там досі залишились люди. Глава Донецької ОВА обіцяє, що повернуться і за ними, нікого не покинуть, а Волноваху у жодному разі не буде здано окупанту.

Відомо, що кривавий агресор майже стер місто з його інфраструктурою з лиця землі – від ворожих обстрілів від Волновахи майже нічого не залишилося.

38 цивільних евакуювали на даний час із Волновахи. Усі вони перебували в одному укритті, там є ще люди. Повернемося і по них. Волноваху не здамо! Нікого не кинемо!

– написав Павло Кириленко.

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