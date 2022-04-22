Из-за атаки россиян на Запорожье маленький ребенок получил осколочное ранение

Российские оккупанты на временно занятых территориях Запорожской области продолжают терроризировать гражданское население. В селе Новониколаевка маленький ребенок получил осколочное ранение.

Ребенка срочно эвакуировали в больницу Запорожья. Сам инцидент произошел в Пологовском районе, в селе Новониколаевка.

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Ребенок 2016 года рождения получил огнестрельное сквозное осколочное ранение правой стопы. Произошло это при артобстреле российскими террористами села.

На временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается террористически насильственные действия со стороны российских преступников в отношении гражданского населения. Такие действия поощряются их военным командованием,

– отметили в Силах обороны Запорожского края.

Какая ситуация в Запорожье

По состоянию на вечер 21 апреля обстановка на юго-восточном направлении существенных изменений не претерпела. Оккупанты не покидают попыток проводить наступательные действия в восточных районах области, основное направление Гуляйполе – Покровское, где боевые столкновения стали более активными. Украинские защитники ведут активную маневренную оборону.

Добавим, что накануне, примерно в 13:00, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Пострадали 8 человек. Взрывная волна повредила четыре вагона эвакуационного поезда Запорожье – Львов. К счастью, пассажиры этого рейса не пострадали.

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