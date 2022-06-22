Из-за аварии на железной дороге задерживаются поезда, среди которых Перемышль – Одесса и Львов – Киев

22 июня 2022 , 23:14
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Источник:

Укрзализныця

На железной дороге в участке Задворье – Красное произошла авария. Из-за этого задерживаются 12 поездов.

Соответствующую информацию сообщили на сайте Укрзализныци. Об этом сообщили вечером 22 июня.

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Из-за аварии задерживаются поезда Укрзализныци

В результате схождения грузового вагона на участке Задворье — Красное, ожидаются задержки ряда пассажирских поездов,
– сообщила Укрзализныця.

В частности речь идет о таких поездах:

  • № 18/17 Львов – Харьков;
  • № 258/260 Ивано-Франковск – Чернигов, Сумы;
  • № 26/236 Черновцы, Рахов – Одесса;
  • № 60/59 Чоп – Киев;
  • № 32/31 Перемышль – Запорожье;
  • № 92/91 Львов – Киев;
  • № 2/1 Ивано-Франковск – Харьков;
  • № 12/11 Львов – Одесса;
  • № 82/81 Ужгород – Киев;
  • № 36/38 Перемышль, Ужгород – Одесса;
  • № 56/55 Рахов – Киев;
  • № 749/750 Киев – Львов, Киев – Вена.

В компании сообщили, что время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com ведь информация обновляется каждый час.

Также заверили, что работники железной дороги уже работают над восстановлением габарита пути, движение не останавливается.

Коротко о последних новостях от Укрзализныци

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Автор: Діана Квасневська