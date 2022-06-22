Из-за аварии на железной дороге задерживаются поезда, среди которых Перемышль – Одесса и Львов – Киев

На железной дороге в участке Задворье – Красное произошла авария. Из-за этого задерживаются 12 поездов.

Соответствующую информацию сообщили на сайте Укрзализныци. Об этом сообщили вечером 22 июня.

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Из-за аварии задерживаются поезда Укрзализныци

В результате схождения грузового вагона на участке Задворье — Красное, ожидаются задержки ряда пассажирских поездов,

– сообщила Укрзализныця.

В частности речь идет о таких поездах:

№ 18/17 Львов – Харьков;

№ 258/260 Ивано-Франковск – Чернигов, Сумы;

№ 26/236 Черновцы, Рахов – Одесса;

№ 60/59 Чоп – Киев;

№ 32/31 Перемышль – Запорожье;

№ 92/91 Львов – Киев;

№ 2/1 Ивано-Франковск – Харьков;

№ 12/11 Львов – Одесса;

№ 82/81 Ужгород – Киев;

№ 36/38 Перемышль, Ужгород – Одесса;

№ 56/55 Рахов – Киев;

№ 749/750 Киев – Львов, Киев – Вена.

В компании сообщили, что время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com ведь информация обновляется каждый час.

Также заверили, что работники железной дороги уже работают над восстановлением габарита пути, движение не останавливается.

Коротко о последних новостях от Укрзализныци

19 июня в Черкасской области произошли аварии двух грузовых вагонов. Их вагоны сошли с рельсов. Из-за этого также задерживались поезда. Тогда речь шла о поездах №731 Днепр – Киев, №41 Днепр – Львов, №790/792 Киев – Кременчуг, Кропивницкий.

15 июня стало известно, что Укрзализныця создала Железный городок для жителей Ирпеня, которые потеряли дома. В частности они смогут жить во временных поселениях – купейных вагонах. Там есть кондиционеры и санузлы.

Стоит вспомнить, что на вокзале Киева у людей проверяют вещи. Глава Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что в военное время особых нововведений нет, а вот контроль за выполнением правил усилился.

Именно поэтому в поездах не стоит пытаться перевозить любые опасные предметы. В частности запрещено любое холодное оружие.

9 июня сообщили, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева установили систему тщательного досмотра пассажиров и багажа. Речь идет о металлоискателях. С их помощью будут проверять пассажиров и багаж.

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