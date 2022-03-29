Россия отправляет 1000 вагнеровцев на восток Украины, – разведка Британии

Москва присылает 1000 вагнеровцев на восток Украины из-за того, что армия оккупантов понесла значительные потери от ВСУ. Москва сменила приоритетность за счет операций в Африке и Сирии.

Соответствующую информацию обнародовали в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные их разведки. Соответствующую информацию обнародовали 28 марта – на 33-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россия перебрасывает ЧПК "Вагнера" ​​на Восток Украины

Российская частная военная компания "Группа Вагнера" ​​уже развернута на Востоке Украины,

– сообщила британская разведка.

Также Министерство обороны Британии сообщило, что:

"ожидается, что для проведения боевых действий будет выведено более 1000 наемников, включая высших руководителей организации;"

из-за значительных потерь и вторжения, которое в основном застопорилось, Россия, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность персонала Вагнера для Украины за счет операций в Африке и Сирии".

Кстати, "Вагнер" является российской частной военной структурой, состоящей из наемников и на которую влияет минобороны России. Вагнеровцы участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне Асада, который является союзником Путина, а также в Судане.

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