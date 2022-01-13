Из-за долгов: Генассамблея ООН лишила права голоса 8 стран

Генеральная Ассамблея ООН в 2022 году лишила права голоса 8 стран. Все потому, что государства не уплатили взносы.

Задолженность стран превысила сумму взносов. Об этом заявил генсек Антониу Гутерриш.

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Какие страны потеряли право голоса

Иран,

Судан,

Венесуэла,

Антигуа,

Барбуда,

Конго,

Гвинея

Папуа-Новая Гвинея.

Кроме того, 11 стран задерживают свои платежи.

Когда странам запрещают голосовать

Согласно статусу ООН, право голоса страны прекращается, когда ее задолженности равна или превышает сумму взносов, которую она должна была уплатить за предыдущие 2 года.

В то же время, если задолженность возникла "при условиях, не зависящих от участницы", собрание может позволить этой стране продолжить голосование. В 2022 году этой возможностью воспользовались:

Коморские острова,

Сан-Томе,

Принсипи,

Сомали.

Какую сумму задолжали страны

Иран – более 18 миллионов долларов,

Судан – почти 300 тысяч долларов,

Венесуэла – около 40 миллионов долларов.

У Ирана задолженность уже второй год

В 2021 году Иран также должен был потерять голос из-за невыплаченных взносов. Тогда страна утверждала, что не может выплатить даже минимальную сумму из-за санкций США. После нескольких месяцев переговоров Ирану предоставили исключение – разрешили доступ к деньгам, и он вернул себе право голоса.