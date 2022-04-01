Из-за доноса от учеников: в России учительница может сесть на 10 лет за правду об Украине

В России учительница может попасть за решетку минимум на 10 лет из-за правды об Украине. Следственным органам о ее заявлениях сообщили собственные ученики.

Инцидент произошел в городе Пенза, по сообщениям российских СМИ.

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В России учительнице грозит до 10 лет тюрьмы

55-летняя преподавательница английского языка решила не скрывать правду от учеников, когда ее спросили, почему они не смогут принять участие в конкурсе в Европе. Скорее всего, это мероприятие они планировали посетить раньше. Преподавательница также добавила, что одобряет исключение России. Она также заявила следующее: "Пока Россия не станет вести себя цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно".

В ответ женщина, которую зовут Ирина Ген, резко прокомментировала политику, из-за которой Россия стала страной изгнанником в мире. Она добавила, что в их стране снова господствует тоталитаризм, а также посоветовала ученикам развивать критическое мышление и научиться формировать собственное мнение. Учительница подчеркнула, что Украина – это суверенная страна и сравнила Россию с Северной Кореей. Женщина также рассказала своим ученикам, что Россия бомбит западные регионы Украины, должна была в планах дойти до Киева и сменить власть.

Однако история на этом не завершилась. После занятия женщину задержали за "распространение фейков о российской армии". Женщине грозит заключение на срок до 10 лет, а также большой штраф. Сообщают, что об этих словах "охранникам" государства-агрессора рассказали школьники, с которыми она говорила об этом.

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