Інцидент стався у місті Пенза, за повідомленнями російських ЗМІ.

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У Росії вчительці загрожує до 10 років в'язниці

55-річна викладачка англійської мови вирішила не приховувати правду від учнів, коли її запитали чому вони не зможуть взяти участь у конкурсі в Європі. Скоріш за все, цей захід вони планували відвідати раніше. Викладачка також додала, що схвалює виключення Росії. Вона також заявила наступне: "Поки Росія не почне поводитися цивілізованим чином, це триватиме вічно".

У відповідь жінка, яку звати Ірина Ген, різко прокоментувала політику, через яку Росія стала країною вигнанцем у світі. Вона додала, що у їхній країні знову панує тоталітаризм, а також порадила учням розвивати критичне мислення та навчитися формувати власну думку. Вчителька наголосила, що Україна – це суверенна країна й порівняла Росію з Північною Кореєю. Жінка також розповіла своїм учням, що Росія бомбить західні регіони України, мала у планах дійти до Києва та змінити владу.

Проте історія на цьому не завершилася. Після заняття жінку затримали за "розповсюдження фейків про російську армії". Жінці загрожує ув'язнення терміном до 10 років, а також великий штраф. Повідомляють, що про ці слова "правоохоронцям" держави-агресора розповіли школярі, з якими вона розмовляла про це.

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