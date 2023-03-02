Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге 2 марта.

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Песков сказал, что Путин проведет открытие "Года педагога и наставника" в режиме видеоконференции. Спикер бункерного диктатора утверждает, что сейчас Путин работает в Кремле и ему оперативно докладывают об "атаке" на Брянскую область и ответных мерах.

Он получает постоянные доклады, регулярные, по линии силовых ведомств,

– подчеркнул Песков.

В то же время пресс-секретарь президента России не знает, будет ли изменен статус так называемого "СВО" из-за событий в Брянской области.

Обратите внимание! Несмотря на то, что российская пропаганда обвиняет деятельность ДРГ в Брянщине исключительно украинцам, ответственность взяла на себя организация "Русский добровольческий корпус".

Что произошло в Брянской области: главное