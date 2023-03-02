Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу 2 березня.
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Пєсков сказав, що Путін проведе відкриття "Року педагога і наставника" у режимі відеоконференції. Речник бункерного диктатора стверджує, що зараз Путін працює в Кремлі і йому оперативно доповідають про "атаку" на Брянську область і заходи у відповідь.
Він отримує постійні доповіді, регулярні, по лінії силових відомств,
– наголосив Пєсков.
Водночас прессекретар президента Росії не знає, чи буде змінено статус так званого "СВО" через події у Брянській області.
Що сталося у Брянській області: головне
- 2 березня у Росії заявили про нібито "проникнення українських ДРГ" у два села Брянської області, що на кордоні з Чернігівською областю. Країна-агресор просуває інформацію про перестрілки та взяття заручників, загибель мирних жителів.
- Тим часом відповідальність за те, що відбувається, взяли на себе люди, які називають себе бійцями "Російського добровольчого корпусу". Вони заявили, що прийшли "показати співвітчизникам, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".
- Водночас розвідка України тиждень тому попереджала про підготовку провокацій з боку Росії.