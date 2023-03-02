Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу 2 березня.

Дивіться також Ця динаміка буде лише наростати, – у ГУР прокоментували "події" під Брянськом

Пєсков сказав, що Путін проведе відкриття "Року педагога і наставника" у режимі відеоконференції. Речник бункерного диктатора стверджує, що зараз Путін працює в Кремлі і йому оперативно доповідають про "атаку" на Брянську область і заходи у відповідь.

Він отримує постійні доповіді, регулярні, по лінії силових відомств,

– наголосив Пєсков.

Водночас прессекретар президента Росії не знає, чи буде змінено статус так званого "СВО" через події у Брянській області.

Зверніть увагу! Попри те, що російська пропаганда закидає діяльність ДРГ на Брянщині виключно українцям, відповідальність взяла на себе організація "Російський добровольчий корпус".

Що сталося у Брянській області: головне