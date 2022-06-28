Из-за фактической кражи зерна: в Херсонской области прекратили работу более 60% сельхозпредприятий

Жизнь фермеров на оккупированной территории Херсонской области с каждым днем ухудшается. Аграрии не знают, как сохранить бизнес в условиях войны и тотальных ограблений со стороны России.

По данным источников 24 канала в разведке, российские захватчики полностью отодвинули фермеров от рынка сбитой продукции. Единственная возможность, которую людям предоставляют оккупанты для заработка – продажа овощей, фруктов и зерна в Крыму по невероятно заниженным ценам.

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Стоимость любой продукции корректируют сами российские ордынцы, поэтому крестьяне даже не могут выйти в ноль и отбить вложенные в урожай средства.

Симферополь – логистический хаб для украденной сельхозпродукции

С начала оккупации части Херсона российские захватчики внедрили стратегию ограничений аграриев и взяли под контроль возможность продажи любой фермерской продукции на подконтрольной Украине территории.

Это привело к тому, что сотни фермеров столкнулись с выбором, продать десятки тысяч тонн фруктов и овощей в оккупированном Крыму или дать урожаю испортиться.

Большинство предпринимателей под давлением обстоятельств, а иногда и из-за угроз расстрелами, были вынуждены согласиться на условия россиян и начать возить свою продукцию на захваченный полуостров.

Россияне принуждали владельцев сельхозпредприятий к сотрудничеству и параллельно с этим воровали у них технику.

Стоимость овощей, фруктов и зерновых, которую захватчики выставили для скупки урожая у фермеров, привела к сумасшедшим убыткам и закрытию предприятий. В настоящее время деятельность вынужденно прекратили более 60% аграриев Херсонщины.

Схема, по которой сейчас российские захватчики фактически воруют продукцию фермеров, достаточно проста. Единственный путь сбыта продукции – вывоз ее в Крым, где работают российские трейдеры. Фуры с овощами и фруктами направляются через админграницу с полуостровом. И если с Херсонщины грузовики выезжают с украинскими номерными знаками, то по территории Крыма эти машины следуют уже с российскими. Их сменяют во время "контроля".

На блокпосте возле Джанкоя, который был установлен по приказу российских генералов, перевозчиков направляют к тому или иному трейдеру в Симферополе.

Овощи и фрукты перегружают в столице Автономной Республики, после чего либо развозят на реализацию по полуострову, либо тянут через мост в Россию. Зерно направляют либо в порты для дальнейшего вывоза морским путем, либо так же везут на территорию страны-агрессорки. Фактически Симферополь стал логистическим хабом украденного в Херсонской области.

При этом после формальной покупки у фермеров урожая, по документам он становится "русским".

Посредники зарабатывают сумасшедшие деньги и "легализуют" краденое

По данным разведки, установлением ценников на пшеницу и другие товары занимаются трейдеры, являющиеся посредниками и работающие под контролем военно-политического руководства России. Трейдеры, являющиеся посредниками, скупают зерновые по цене 6 тысяч рублей за тонну (около 80 долларов). При этом рассчитываются с поставщиками не сразу. Деньги обещают выплачивать через неделю после "продажи".

Сами посредники кладут себе в карман сумасшедшие суммы, ведь в Крыму рыночная стоимость пшеницы – 18 тысяч рублей за тонну (примерно 240 долларов). Конечно, почти все доходы от такой сделки оседают в кошельках высших чинов оккупантов. Сама же Россия как государство при этом зарабатывает на разнице стоимости на полуострове и мировом рынке, ведь тонна пшеницы в мире стоит более 400 долларов. При этом, к сожалению, недостатка от покупателей страна-оккупант не страдает. Есть немало государств, которые покупают зерно, не обращая внимания на то, что его происхождение может быть украинским.