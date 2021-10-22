Из-за экорейдерства и экотерроризма страдает не только бизнес, но и экономика страны

Экорейдерство и экотерроризм – это новые угрозы для бизнеса и государства. Как противостоять псевдоэкологам, которые манипулируют вопросами защиты окружающей среды и блокируют работу предприятий, обсуждали участники Национального ECOBUSINESS FORUM-2021.

Цель псевдоактивистов – отнюдь не защита окружающей среды, а завладение имуществом. В профильной ассоциации насчитали около ста случаев экорейдерства за год.

"Экорейдерство – это достаточно новое явление, когда люди пытаются получить от субъектов неправомерную выгоду, используя для этого экологические лозунги и псевдозаботу об окружающей среде. Это вред не только бизнесу, но и честным общественным активистам, которые действительно идейно переживают за окружающую среду. Предприятия сталкиваются с тем, что всякие мошенники осуществляют свою деятельность, а влиять на них через правоохранительные органы в законном порядке невозможно", – пояснил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

Государство может потерять миллионные инвестиции в экономику, а также в реализацию экологических проектов из-за деятельности экотеррористов.

Председатель комитета ПАЭУ по охране недр Иван Паламарчук пояснил, что сейчас трудно объяснить, что такое экорейдерство, ведь законодательно это понятие нет определения. Но страдают от этого бизнес, страна и граждане.

Из-за экорейдерства не создаются рабочие места, не платятся налоги, не строят сады, больницы и многое другое,

– пояснил Паламарчук.

Участники Национального ECOBUSINESS FORUM-2021 готовы обратиться в парламент, чтобы понятие "экорейдерства" или "экотеррора" внесли в Уголовный кодекс.