Мета псевдоактивістів – аж ніяк не захист довкілля, а заволодіння майном. В профільній Асоціації нарахували близько ста випадків екорейдерства за рік.

"Екорейдерство – це досить нове явище, коли люди намагаються отримати від суб'єктів неправомірну вигоду, використовуючи для цього екологічні гасла і псевдо турботу про навколишнє середовище. Це шкода не тільки бізнесу, а й чесним громадським активістам, які дійсно ідейно переживають за навколишнє середовище. Підприємства стикаються з тим, що всілякі шахраї здійснюють свою діяльність, а впливати на них через правоохоронні органи в законному порядку неможливо", – пояснив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.

Держава може втратити мільйонні інвестиції в економіку, а також в реалізацію екологічних проєктів через діяльність екотерористів.

Голова комітету ПАЕУ з охорони надр Іван Паламарчук пояснив, що зараз важко пояснити, що таке екорейдерство, адже законодавчо це поняття немає визначення. Але страждають від цього бізнес, країна і громадяни.

Через екорейдерство не створюються робочі місця, не сплачуються податки, не будують садочки, лікарні і багато чого іншого,

– пояснив Паламарчук.

Учасники Національного ECOBUSINESS FORUM-2021 готові звернутися до парламенту, щоб поняття "екорейдерства" чи "екотерору" внесли до Кримінального кодексу.