Поэтому Укрзализныця изменила маршрут следования ряда поездов.

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Рейсы, которые УЗ изменила:

поезд №38/37 Киев – Запорожье будет курсировать до Днепра;

будет курсировать до Днепра; поезд №120/119 Львов – Запорожье будет курсировать до Кривого Рога;

будет курсировать до Кривого Рога; поезд №5/6 Ивано-Франковск – Запорожье будет курсировать до Днепра.

Каждый из этих поездов отправится 26 марта, а в обратном направлении – 27 марта.

В Укрзализныце также попросили пассажиров соблюдать комендантский час и не покидать свои дома.

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