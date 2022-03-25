Через це Укрзалізниця змінила маршрут прямування низки потягів.

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Рейси, які УЗ змінила:

  • поїзд №38/37 Київ – Запоріжжя курсуватиме до Дніпра;
  • поїзд №120/119 Львів – Запоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу;
  • поїзд №5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя курсуватиме до Дніпра.

Кожен з цих потягів відправиться 26 березня, а у зворотному напрямку – 27 березня.

В Укрзалізниці також попросили пасажирів дотримуватись комендантської години та не покидати свої домівки.

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