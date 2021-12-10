Из-за конфликта с Зеленским Ахметов теряет почти миллиард долларов, – Forbes

Американское издание Forbes подсчитало убытки олигарха Рината Ахметова. Журналисты утверждают, что законодательные нововведения в Украине обходятся самому богатому украинцу в почти миллиард долларов.

Часть инициатив власти уже принесла большие расходы бизнесмену, но в будущем они могут существенно вырасти, пишет издание.

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Среди основных отраслей, в которых зафиксировали материальные потери Ахметова можно назвать:

Рента на добычу железной руды – 28 миллионов долларов

Ранее металлурги платили в бюджет 11 – 12% себестоимости каждой тонны руды, теперь рента привязана к индексу китайской биржи. Сейчас цена на китайской бирже 108,4 доллара за тонну, ставка на руду при такой цене – 5 долларов за тонну. По старой формуле предприятия Ахметова платили 3,5 доллара за тонну.

Если цену на руду фиксируют на этой позиции, его предприятия заплатят в бюджет 87,5 миллиона долларов, что на 28 миллионов долларов больше, чем в 2020 году.

Экологический налог – 25 миллионов долларов

Закон 5600 повышает налог на вредные выбросы. Теперь предприятия будут платить не 10, а 30 гривен за тонну выбросов углерода. Это принесет в бюджет дополнительно 2,1 миллиарда гривен. Большинство этих денег заплатят предприятия, связанные с Ахметовым.

Что известно о законе 5600

Закон называют "антиахметовским", поскольку он повышает ренту на добычу железной руды, вводит акциз на производство альтернативной электроэнергии. Именно на этих отраслях специализируются компания "Метинвест" и ДТЭК Рината Ахметова. Кроме прочего, изменения в закон предусматривают введение налоговых льгот для компаний в "шахтерских" областях, налоговой амнистии для госслужащих, кассового метода подсчета поставок электроэнергии, уплаты НДС за операции с недвижимостью для застройщиков и тому подобное.

"Зеленая" энергетика – 158 миллионов долларов

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" – должно ДТЭК 158 миллионов долларов. В 2021 году ДТЭК была единственной компанией, которая не получила возмещения по долгу от государства.

Железная дорога – 72 миллиона долларов

В августе 2021 года Мининфраструктуры повысило тарифы на перевозку грузов по железной дороге. Главное отличие от предыдущих повышений – это новая формула подсчета, которая предполагает сближение тарифных классов.

В 2021 году тариф на грузоперевозки первого класса, то есть железной руды и угля, вырос на 8%, а с 2022 года предполагается рост на 30%.

Еще одна норма, которая в дальнейшем коснется бизнеса олигарха на железной дороге, – это списание вагонов. Списывать старые вагоны начнут с 2022 года, реформа обновления парка Укрзализныци рассчитана на 10 лет. Всего компании олигарха могут потерять 8000 вагонов к 2032 году.

Медиа – 600 миллионов долларов

Ахметов имеет все шансы попасть в список олигархов, который Совет нацбезопасности должен опубликовать в мае 2022 года. Один из способов избежать нежелательного статуса – это продать медиа-активы. Ахметов владеет медиа-холдингом "Медиа Группа Украина". Медиа-эксперты оценивают его примерно в 500 – 700 миллионов долларов.

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