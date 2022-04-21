Из-за коррупции и безответственности, – в Минобороны прокомментировали пожар в российской Твери

Министерство обороны Украины считает, что пожар в институте Минобороны России в Твери произошел не случайно. Все это – следствие коррупции и безответственности.

Так, Министерство обороны Украины прокомментировало утренний пожар в научно-исследовательском институте Минобороны России в Твери. Там, в частности, разрабатывали системы для бомбардировщиков Су-27 и Ту-160, а также компоненты ракет "Искандер", которые россияне запускают по украинским городам.

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Коррупция наносит ответный удар

В Минобороны Украины объяснили, почему произошел этот пожар.

Коррупция и безответственность России нанесли еще один коварный удар по ее военным потугам, – написали в украинском Минобороны.

Напомним, сегодня утром, 21 апреля, произошел пожар в научно-исследовательском институте Минобороны России. Огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. Сейчас известно о 6 погибших и 21 пострадавшем. Пока неизвестно о причинах возгорания.

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