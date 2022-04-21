Так Міністерство оборони України прокоментувало ранкову пожежу у науково-дослідному іституті Міноборони Росії у Твері. Там, зокрема, розробляли системи для бомбардувальників Су-27 та Ту-160, а також компоненти для ракет "Іскандер", які росіяни запускають на українські міста.

Важливо Розвідка здобула список окупантів з Твері, які скоїли злочини проти українців

Корупція завдає удар у відповідь

У Міноборони України пояснили, чому сталася ця пожежа.

Корупція та безвідповідальність Росії завдали ще один підступний удар по її військових потугах, – написали в українському Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 квітня, сталася пожежа у науково-дослідному інституті Міноборони Росії. Вогонь поширився на площі в 1500 квадратних метрів. Зараз відомо про 6 загиблих та 21 постраждалого. Наразі невідомо про причини загоряння.

До теми – у Росії горить інститут міноборони: дивитись відео