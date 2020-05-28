Из-за кризиса в Украине резко обвалились зарплаты: детали

В апреле 2020 года – во второй месяц карантина – в Украине резко обвалилась средняя зарплата. Только за один месяц уровень зарплат обвалился более, чем на 1 тысячу гривен – до 10 тысяч 430 гривен.

Это на 1 тысячу 16 гривен меньше, чем в марте, когда средняя зарплата составляла 11 тысяч 446 гривен. Такие данные приводит Госстат.

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Интересно, что это все равно выше, чем было в апреле 2019 года. Год назад средняя зарплата составляла 10 тысяч 269 гривен, а за это время выросла на 161 гривну.

Вместе с тем это первый обвал средней зарплаты в 2020 году. В предыдущие месяцы она лишь увеличивалась, а с января по март 2020-го выросла аж на 719 гривен.

Три наиболее оплачиваемые сферы:

финансовая и страховая деятельность – в среднем 20 тысяч 256 гривен;

информация и телекоммуникации – в среднем 18 тысяч 317 гривен;

государственное управление и оборона – в среднем 15 тысяч 41 гривна.

Одновременно во время карантина зарплата работников сферы общественного питания даже не дотянула до "минималки" – 3 тысячи 500 гривен. Это объясняется тем, что в период карантина бизнес в этой сфере не работал совсем.