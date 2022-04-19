Из-за масштабных потерь в ВС России собираются подписывать краткосрочные контракты с военными

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать живую силу врага. ВСУ ликвидировали уже не менее 20 800 российских оккупантов.

Именно из-за значительных потерь личного состава и с целью решения проблемы комплектования подразделений военнослужащими по контракту, руководство ВС России планирует подписывать краткосрочные контракты с военными.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что речь идет о контрактах сроком от трех месяцев. Россия хочет упростить формы проведения психофизического отбора будущих кандидатов.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти псевдореспублик на Донбассе проводят мобилизацию в ряды незаконных вооруженных формирований 16-летних детей, принимавших участие в так называемых "патриотических клубах".

Также из-за огромных потерь Россия не оставляет попыток отправить воевать украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса. В Генштабе ВСУ считают, что оттуда могут мобилизовать 60 – 70 тысяч человек.

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