Саме через значні втрати особового складу та з метою вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом, керівництво ЗС Росії планує підписувати короткострокові контракти з військовими.

До теми Українські військові продовжують нещадно знищувати живу силу ворога. ЗСУ ліквідували вже щонайменше 20 800 російських окупантів

У Генштабі ЗСУ повідомили, що йдеться про контракти терміном від трьох місяців. Також Росія хоче спростити форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів.

Раніше повідомлялось, що окупаційна влада псевдореспублік на Донбасі проводить мобілізацію до лав незаконних збройних формувань 16-річних дітей, які брали участь у так званих "патріотичних клубах".

Також через величезні втрати Росія не полишає спроб відправити воювати українців з тимчасово окупованих територій Донбасу. У Генштабі ЗСУ вважають, що звідти можуть мобілізувати 60 – 70 тисяч людей.

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