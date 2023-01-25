По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, только за первые две недели 2023 года на Донбассе из-за похолодания погибли около 2 тысяч российских военнослужащих. Именно такие цифры приводит командование оккупационной армии в одном из отчетов.

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В эту статистику не входят зэки и наемники группы "Вагнера", которые во время обострения по направлению Соледара и Бахмута выходили на каждый штурм практически в один конец.

Раненые почти мгновенно умирали

Согласно данным украинских спецслужб, из-за отсутствия тактической медицины как таковой, а также глубокого безразличия российских военных друг к другу шансов на выживание в результате ранения оккупанты всегда имели немного.

Тем не менее, в первые недели января, когда на Донбассе была крайне низкая температура, для каждого оккупанта практически любое ранение на передовой означало неизбежную смерть.

В результате заморозков и отсутствия адекватного вооружения практически все захватчики, которые становились во время боя "трехсотыми", погибали в течение одного-двух часов. Потому что товарищи по оружию не оказывали им медицинскую помощь и не обеспечивали быструю эвакуацию раненых в теплое место.

Именно поэтому россияне, которые не могли самостоятельно покинуть поле боя, почти мгновенно отправлялись на концерт к Кобзону из-за гипотермии.

Так что в статистике потерь оккупантов, которую так или иначе пытаются вести фанерные генералы, количество раненых россиян за первые недели января было нетипично маленьким.

Всего после Нового года на передовой в Донецкой и Луганской областях погибли более 6 тысяч кадровых российских военнослужащих.

Наибольшее количество потерь оккупационные войска понесли на направлении Бахмута, Соледара, Авдеевки, Марьинки и Сватового с Кременной, где уже долгое время ведутся самые ожесточенные бои.

Еще более тысячи ордынцев Путина вышли из строя из-за санитарных потерь. Впрочем, большинство из них получили ранения совсем не на фронте.

Медики "выдохнули" из-за отсутствия нашествия "трехсотых"

Из-за того, что на линии боестолкновения на Донбассе достаточно долгое время раненые отсутствовали как класс, работники больниц с временно оккупированных россиянами территорий смогли немного отдохнуть. Ведь обычно чуть ли не в каждое медицинское учреждение ежесуточно привозят от 50 до 300 "трехсотых" захватчиков. Благодаря морозам медикам пришлось опекать только тех травмированных, которые получили ранения на второй, третьей линиях обороны и в тылу – в результате работы украинской артиллерии и авиации.

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Впрочем, из-за отсутствия обычного нашествия раненых качество лечения в медицинских учреждениях так называемых "ДНР" и "ЛНР" не улучшилось ни на йоту. Дело в том, что обеспечение медицинских учреждений необходимыми расходными материалами, а также препаратами остается крайне низким. Так что полноценно восстановиться после травмирования львиная часть "Ванек" так и не сможет.

Однако это вовсе не означает, что командование не вернет их в строй, несмотря на неспособность нести службу и участвовать в боевых действиях. Ведь последние несколько месяцев из-за нехватки личного состава российские генералы приказали выписывать раненых из госпиталей еще до их восстановления и реабилитации.