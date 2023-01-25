За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, лише за перші два тижні 2023 року на Донбасі через похолодання загинуло близько 2 тисяч російських військовослужбовців. Саме такі цифри наводить командування окупаційної армії в одному зі звітів.

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У цю статистику не входять зеки та найманці групи "Вагнера", які під час загострення на напрямку Соледара та Бахмута виходили на кожен штурм практично в один кінець.

Поранені майже миттєво помирали

Згідно з даними українських спецслужб, через відсутність тактичної медицини як такої, а також глибоку байдужість російських військових один до одного шансів на виживання внаслідок поранення окупанти завжди мали небагато.

Тим не менше, у перші тижні січня, коли на Донбасі була вкрай низька температура, для кожного окупанта практично будь-яке поранення на передовій означало неминучу смерть.

Внаслідок заморозків та відсутності адекватного озброєння практично всі загарбники, які ставали під час бою "трьохсотими", гинули протягом однієї – двох годин. Бо товариші по зброї не надавали їм медичної допомоги та не забезпечували швидку евакуацію поранених у тепле місце.

Саме через це росіяни, які не могли самостійно покинути поле бою, майже миттєво відправлялися на концерт до Кобзона через гіпотермію.

То ж у статистиці втрат окупантів, яку так чи інакше намагаються вести фанерні генерали, кількість поранених росіян за перші тижні січня була нетипово маленькою.

Загалом після Нового року на передовій у Донецькій та Луганській областях загинуло понад 6 тисяч кадрових російських військовослужбовців.

Найбільшу кількість втрат окупаційні війська понесли на напрямку Бахмута, Соледара, Авдіївки, Мар'їнки та Сватового із Кремінною, де вже довгий час точаться найбільш запеклі бої.

Ще понад тисячу ординців Путіна вийшли з ладу через санітарні втрати. Втім, більшість із них отримали поранення геть не на фронті.

Медики "видихнули" через відсутність навали "трьохсотих"

Через те, що на лінії боєзіткнення на Донбасі достатньо довгий час поранені були відсутні як клас, працівники лікарень з тимчасово окупованих росіянами територій змогли трохи перепочити. Адже зазвичай ледве не у кожен медичний заклад щодоби привозять від 50 до 300 "трьохсотих" загарбників. Завдяки морозам медикам довелося опікуватися лише тими травмованими, які отримали поранення на другій, третій лініях оборони та в тилу – внаслідок роботи українських артилерії та авіації.

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Втім, через відсутність звичайної навали поранених якість лікування у медичних закладах так званих "ДНР" та "ЛНР" не покращилася ані на йоту. Річ у тому, що забезпечення медичних закладів необхідними витратними матеріалами, а також препаратами залишається на вкрай низькому рівні. То ж повноцінно відновитися після травмування левова частина "Ваньок" так і не зможе.

Однак це зовсім не означає, що командування не поверне їх у стрій попри нездатність нести службу та брати участь у бойових діях. Адже останні кілька місяців через нестачу особового складу російські генерали наказали виписувати поранених зі шпиталів ще до їх відновлення та реабілітації.