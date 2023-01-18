Ворог запроваджує свої правила на тимчасово окупованих територіях. До вашої уваги тонкощі життя під окупаційною владою у псевдореспубліці на прикладі місцевого органу – "Державного архіву "ДНР"".

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Що є цікавого серед документів окупантів

У документації архіву найчастіше зустрічаються звіти щодо проведеної роботи для оформлення паспортів громадян псевдореспубліки та Росії. Зазначається, що з працівниками ведеться постійна інформаційно-роз'яснювальна робота щодо важливості набуття російського громадянства.

Наведеного змісту документи лише за літо 2022 року були підписані 8 разів: дивіться фото

Також окупаційна вдала готує місцевих мешканців до можливого безробіття. Щоправда, державний архів створювати робочі місця для такого випадку не планує.



Ще один доказ / Фото Kiborg News

Зазначають, що проблеми в архіві можуть бути не тільки через відсутність робочих місць, а й через можливу нестачу фінансового забезпечення, спровоковану понаднормовими виплатами в бюджет. У липні 2022 року з архіву псевдореспубліки було стягнуто понад 36 тисяч рублів у дохід республіканського бюджету.

Документація архіву / Фото Kiborg News



Продовження документа / Фото Kiborg News

Натомість у медійному полі квазіреспубліки все "добре". Місцеві пропагандистські ЗМІ висвітлюють "історичний зв'язок Донбасу і Росії" під гучною назвою "Тернистый путь на Родину".

Публікували відповідні матеріали газети на кшталт "Вечірній Донецьк", "Новоросія", "Бойове знам’я Донбасу" тощо. До того ж у "Вечірньому Донецьку" було опубліковано статтю "Сердце Росии".

Чи це захоплені території із самопроголошеною державою вважаються "серцем" РФ — в документації державного архіву "ДНР" не уточнюється. Але 13 січня 2022 року головний редактор "Вечірнього Донецька" Алєксандр Дмітрієвський заявив, що журналісти видання щодня працюють задля ексклюзивних матеріалів.

І саме такі матеріали подаються, як додає головний редактор, для "вибагливого, в’їдливого, інтелектуального читача, якого складно провести на халтурі". Проте "республіканським" ЗМІ вдається.



Звіт пропагандистів за липень / Фото Kiborg News



Продовження / Фото Kiborg News

17 червня окупаційна влада наказ про переведення роботи архіву на дистанційний режим через загострення воєнно-політичних обставин в псевдореспубліці. Всупереч цьому, архів відмовився від переходу на дистанційну роботу.

Що відомо про обстріли Донецька

Зазначимо, що наведене у документі загострення воєнно-політичних обставин в псевдореспубліці стосується обстрілів, яких зазнавав Донецьк. У червні 2022 року окуповане місто регулярно піддавалося обстрілам. Окупаційна влада звинувачувала в атаках Збройні Сили України. Однак люди, що перебували в місті, підтверджували, що "прилітало" з боку інших окупованих населених пунктів.

Аналітик і журналіст Сергій Гармаш, що був представником Донецька в Мінській тристоронній контактній групі, пояснював, що окупанти завдавали уражень по Донецьку з метою створення гуманітарної катастрофи в місті, звинувачення України та вимагання зупинити постачання озброєнь від західних країн.