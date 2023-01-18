Враг вводит свои правила на временно оккупированных территориях. Вашему вниманию тонкости жизни под оккупационными властями в псевдореспублике на примере местного органа – "Государственного архива "ДНР"".

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Что интересно среди документов оккупантов

В документации архива чаще всего встречаются отчеты о проведенной работе по оформлению паспортов граждан псевдореспублики и России. Отмечается, что с работниками ведется постоянная информационно-разъяснительная работа по важности приобретения российского гражданства.

Приведенного содержания документы только за лето 2022 были подписаны 8 раз: смотрите фото

Также оккупационная удачная готовит местных жителей к возможной безработице. Правда, государственный архив создавать рабочие места для этого не планирует.



Еще одно доказательство / Фото Kiborg News

Отмечают, что проблемы в архиве могут быть не только из-за отсутствия рабочих мест, но и из-за возможной нехватки финансового обеспечения, спровоцированной сверхурочными выплатами в бюджет. В июле 2022 года с архива псевдореспублики было взыскано более 36 тысяч рублей в доход республиканского бюджета.

Документация архива / Фото Kiborg News



Продолжение документа / Фото Kiborg News

В медийном поле квазиреспублики все "хорошо". Местные пропагандистские СМИ освещают "историческую связь Донбасса и России" под громким названием "Тернистый путь на Родину".

Публиковали соответствующие материалы газеты типа "Вечерний Донецк", "Новороссия", "Боевое знамя Донбасса" и т.д. К тому же в "Вечернем Донецке" была опубликована статья "Сердце России".

Или это захваченные территории с самопровозглашенным государством считаются "сердцем" РФ - в документации государственного архива "ДНР" не уточняется. Но 13 января 2022 года главный редактор "Вечернего Донецка" Александр Дмитриевский заявил, что журналисты издания ежедневно работают для эксклюзивных материалов.

И именно такие материалы подаются, как добавляет главный редактор, для "прихотливого, язвительного, интеллектуального читателя, которого сложно провести на халтуре". Однако "республиканским" СМИ удается.



Отчет пропагандистов за июль / Фото Kiborg News



Продолжение / Фото Kiborg News

17 июня оккупационные власти приказ о переводе работы архива на дистанционный режим из-за обострения военно-политических обстоятельств в псевдореспублике. Вопреки этому архив отказался от перехода на дистанционную работу.

Что известно об обстрелах Донецка

Отметим, что приведенное в документе обострение военно-политических обстоятельств в псевдореспублике касается обстрелов, которые подвергались Донецку. В июне 2022 года оккупированный город регулярно подвергался обстрелам. Оккупационные власти обвиняли в атаках Вооруженные Силы Украины. Однако находившиеся в городе люди подтверждали, что "прилетало" со стороны других оккупированных населенных пунктов.

Аналитик и журналист Сергей Гармаш, бывший представителем Донецка в Минской трехсторонней контактной группе, объяснял, что оккупанты наносили поражения по Донецку с целью создания гуманитарной катастрофы в городе, обвинения Украины и требование остановить поставки вооружений от западных стран.