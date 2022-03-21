Из-за нападения России в Украине погибло 115 детей

Украина уже 26 день борется с российскими оккупантами. С тех пор у нас погибло 115 детей.

Ювенальные прокуроры сообщают, что из-за российской агрессии увеличилось количество раненых детей. Теперь их более 148.

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Больше всего пострадавших в Киевской области – 58. Также в Харьковской области пострадали 38 детей, Донецкой – 29, Черниговской – 31, Николаевский – 22, Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 детей,

– говорится в сообщении.

Данные указывают по состоянию на утро 21 марта 2022 года.

Отдельные случаи гибели деток

Также прокуроры описывают некоторые вопиющие факты того, когда захватчики убивают наших детей. В частности, 19 марта 2022 года российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города Мариуполя. Там прятались около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Здание разрушено, но пока информации о пострадавших и погибших нет.

Также 19 марта в городе Николаев из-за обстрела российских военных из установки "Смерч" получили ранения мужчина и его 8-летний сын.

В результате бомбардировок и обстрелов захватчиков уже повреждено 530 учреждений образования, 72 из которых разрушены полностью. Данные не окончательные и обновляются.

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