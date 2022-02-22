Там призвали к срочному созыву Совбеза Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Важно Признание боевиков и реальность войны: что это даст Путину
Россия нарушила территориальную целостность Украины
Он подчеркнул, что Россия тем, что признала боевиков, прямо нарушила территориальную целостность Украины.
Признание двух псевдореспублик в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений,
– подчеркнул Боррель.
По его словам, Евросоюз и партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной.
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