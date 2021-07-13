Из-за непогоды более 100 населенных пунктов остались без света
13 июля 2021 , 09:57Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Утром 13 июля в Украине 130 населенных пунктов остались без электричества. Все из-за непогоды: сильные порывы ветра, дождь и грозы.
Обесточены населенные пункты в 8 областях. Однако над проблемой уже работали спасатели.
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Количество населенных пунктов без электроснабжения из-за непогоды:
- Днепропетровская – 28
- Черкасская – 28
- Житомирская – 23
- Киевская – 14
- Запорожская – 13
- Черниговская – 9,
- Сумская – 8,
- Кировоградская – 7.
Какая погода в Украине
В Украине последние дни выдались жаркими. В дальнейшем температура воздуха тоже будет очень высокой. На востоке и в Крыму будет облачно с прояснениями и без осадков в течение всех суток.
Зато на Западе и в центральных областях будут господствовать осадки. Дожди будут идти в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. Кроме того, синоптики предупреждают о возможных грозах.