Из-за непогоды более 100 населенных пунктов остались без света

Утром 13 июля в Украине 130 населенных пунктов остались без электричества. Все из-за непогоды: сильные порывы ветра, дождь и грозы.

Обесточены населенные пункты в 8 областях. Однако над проблемой уже работали спасатели.

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Количество населенных пунктов без электроснабжения из-за непогоды:

Днепропетровская – 28

Черкасская – 28

Житомирская – 23

Киевская – 14

Запорожская – 13

Черниговская – 9,

Сумская – 8,

Кировоградская – 7.

Какая погода в Украине

В Украине последние дни выдались жаркими. В дальнейшем температура воздуха тоже будет очень высокой. На востоке и в Крыму будет облачно с прояснениями и без осадков в течение всех суток.

Зато на Западе и в центральных областях будут господствовать осадки. Дожди будут идти в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. Кроме того, синоптики предупреждают о возможных грозах.