Из-за непогоды более 100 населенных пунктов остались без света

13 июля 2021 , 09:57
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Источник:

ГСЧС

Утром 13 июля в Украине 130 населенных пунктов остались без электричества. Все из-за непогоды: сильные порывы ветра, дождь и грозы.

Обесточены населенные пункты в 8 областях. Однако над проблемой уже работали спасатели.

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Количество населенных пунктов без электроснабжения из-за непогоды:

  • Днепропетровская – 28
  • Черкасская – 28
  • Житомирская – 23
  • Киевская – 14
  • Запорожская – 13
  • Черниговская – 9,
  • Сумская – 8,
  • Кировоградская – 7.

Какая погода в Украине

В Украине последние дни выдались жаркими. В дальнейшем температура воздуха тоже будет очень высокой. На востоке и в Крыму будет облачно с прояснениями и без осадков в течение всех суток.

Зато на Западе и в центральных областях будут господствовать осадки. Дожди будут идти в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. Кроме того, синоптики предупреждают о возможных грозах.

Автор: Ольга Музика