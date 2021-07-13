Знеструмлені населені пункти є у 8 областях. Однак над проблемою вже працювали рятувальники.
Актуально Спустелення та повені: якими будуть кліматичні зміни в Україні
Населені пункти без світла:
- Дніпропетровська – 28,
- Черкаська – 28,
- Житомирська – 23,
- Київська – 14,
- Запорізька – 13,
- Чернігівська – 9,
- Сумська – 8,
- Кіровоградська – 7.
Яка буде погода в Україні
В Україні останні дні видались спекотними. Надалі температура повітря теж буде надто високою. На Сході та в Криму буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби.
Натомість на Заході та в центральних областях пануватимуть опади. Дощі йтимуть у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях. Крім того, синоптики попереджають про можливі грози.