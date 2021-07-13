Знеструмлені населені пункти є у 8 областях. Однак над проблемою вже працювали рятувальники.

Актуально Спустелення та повені: якими будуть кліматичні зміни в Україні

Населені пункти без світла:

  • Дніпропетровська – 28,
  • Черкаська – 28,
  • Житомирська – 23,
  • Київська – 14,
  • Запорізька – 13,
  • Чернігівська – 9,
  • Сумська – 8,
  • Кіровоградська – 7.

Яка буде погода в Україні

В Україні останні дні видались спекотними. Надалі температура повітря теж буде надто високою. На Сході та в Криму буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби.

Натомість на Заході та в центральних областях пануватимуть опади. Дощі йтимуть у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях. Крім того, синоптики попереджають про можливі грози.