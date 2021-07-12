У більшості областей України спека спаде на незначні 1 – 2 градуси. Втім, прохолоди очікувати не варто: здебільшого стовпчики термометрів показуватимуть понад +30.

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Погода в Україні 13 липня

Грози і зливи буквально поділять Україну навпіл. На Сході та в Криму буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби. Температура повітря у середньому +29...32 градуси, що на декілька позначок нижче, ніж минулої доби.

Тим часом на Заході, та в центральних областях пануватимуть грози. У Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях опади йдуть і вдень, і вночі. У західних областях дощі прогнозують лише вдень. Вітер 5 – 10 метрів за секунду, можливі грози.

У Києві вдень хмарно й опади. Синоптики прогнозують тут грози. Стовпчики термометрів сягнуть +30...+32 градусів.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 13 липня

Ужгород – +30...+32

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+30

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +30...+32



Прогноз погоди у містах України на 13 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру