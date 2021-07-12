Рятувальники вже оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.

Важливо До кінця доби: на Київ з самого ранку насуваються грози

Грози з дощами слід чекати у:

  • південних,
  • центральних,
  • східних,
  • північних областях,
  • в Карпатському регіоні.

Як розповіли синоптики, 12 – 14 липня у західних та північних областях, а також 13 – 14 липня на Харківщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде погода 12 липня

Загалом погода в Україні у понеділок, 12 липня, буде спекотною, хоча й з великою кількістю опадів у більшості областей. На Заході буде сухо та спекотно. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31...+33 градуси.

Де чекати грози та дощі
Де чекати грози та дощі / Фото Укргідрометцентру

Негода на початку липня

На початку другого місяця літа в Україні вирувала негода. Дощі, град та шквальні пориви вітру наробили чимало лиха. До прикладу:

  • 4 липня потужний буревій розгулявся у курортному містечку Бердянськ. Шквальний вітер ледь не повиривав дерева із землі. Після негоди узбережжя покрилося медузами.
  • 8 липня через сильну зливу, яка пронеслась Донеччиною, вулиці та будинки затопила вода. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації негоди.