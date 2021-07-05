На відео помітно медуз, яких хвилі прибили до берега Азовського моря. Ними фактично встелений берег.

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На пляжі в Бердянську викинуло десятки медуз

Крім того, що сильний вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ залив більшість туристичних локацій, на пляжі Бердянська ще й викинуло величезну кількість медуз,

– мовиться в повідомленні.

Очевидці розповідають, що узбережжя фактично встелене морськими мешканцями.

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До речі, наприкінці червня туристів на Азовському морі атакували морські блохи. Їхні укуси викликали у людей почервоніння та алергічну реакцію.

Зверніть увагу! Останні роки у Чорному та Азовському морях нашестя медуз. Екологи, науковці та лікарі розповіли, у чому ж причина появи медуз, а також чи захоплять медузи пляжі українських морів у 2021 році.

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