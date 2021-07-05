На відео помітно медуз, яких хвилі прибили до берега Азовського моря. Ними фактично встелений берег.
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На пляжі в Бердянську викинуло десятки медуз
Крім того, що сильний вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ залив більшість туристичних локацій, на пляжі Бердянська ще й викинуло величезну кількість медуз,
– мовиться в повідомленні.
Очевидці розповідають, що узбережжя фактично встелене морськими мешканцями.
Десятки медуз викинуло на берег після негоди в Бердянську: дивіться відео
До речі, наприкінці червня туристів на Азовському морі атакували морські блохи. Їхні укуси викликали у людей почервоніння та алергічну реакцію.
Негода в Бердянську: що відомо
- 4 липня негода пронеслась в курортному Бердянську.
- Гроза та шквальний вітер ледь не виривали дерева із землі.
- На морі фактично вирував справжній шторм.