До кінця доби: на Київ з самого ранку насуваються грози

Як зазначили у КМДА із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру, грозам, що насуваються на Київ, надали І рівень небезпечності, жовтий. Почнуться грози у столиці, згідно з прогнозами синоптиків, приблизно з 9:00 ранку.

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Триватиме така погода нібито до кінця доби.

Прохолоди не буде

Попри опади, за даними експертів, температура повітря у столиці знову буде високою. Синоптики прогнозують від +23 до +30 градусів впродовж дня. Втім, вже о 9:00 ранку 12 липня стовпчики термометрів показують досить комфортні +26. Однак вже за кілька годин повітря прогріється до максимальної позначки з утриманням майже до ночі.

Як поводитись під час грози

Також у КМДА зазначили, що під час грози жителям столиці треба зачінити вікна та не підходити до них.

Не треба торкатися металевих дверей та конструкцій.

Автівки бажано не залишати поблизу від рекламних бордів та великих дерев.

Також не можна самим переховуватися від дощу біля високих конструкцій, у які може потрапити блискавка.

При падінні дерев чи гілок посадовці просять киян повідомляти комунальникам. Якщо при цьому травмувалися люди, треба негайно телефонувати до швидкої та рятувальників.

Крім того, комунальники готуються до ймовірних підтоплень. У разі їх виникнення на проїзній частині чи на тротуарах, треба дзвонити за телефоном: 284-74-19.